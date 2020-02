Carnevale Spezzino 2020: gli appuntamenti di sabato 15 e domenica 16 febbraio

LA SPEZIA- Dopo il successo di domenica scorsa, 9 febbraio, entra nel vivo il Carnevale Spezzino 2020 ‘Carlevà dea Spèza’, con giochi, musica, animazione, premi in grado di far divertire tutti, grandi e piccini. Sabato 15 febbraio piazza del Bastione ospiterà la Notte Bianca con i locali in festa La Spezia By Night e dj set di Radio Bruno. La kermesse mascherata ritornerà ad animare il centro cittadino domenica 16 febbraio con ‘Tutti in sfilata!’, il corteo colorato che dalle 15 alle 17 si muoverà da piazza Brin per raggiungere piazza Verdi: la sfilata, aperta a tutti, vedrà la partecipazione dei quartieri cittadini, del Carnevale dei Belli e dei Brutti di Suvero e la diretta radio con Radio Bruno. Per la prima volta una borgata del Palio parteciperà alla sfilata, sarà infatti la ‘neonata’ borgata Spezia Centro (ex Crdd) a sfilare per le vie del centro cittadino. Dalle 12.30 apriranno i banchi gastronomici. Alle ore 17.30 si terrà la premiazione delle miglior mascherine (la miglior mascherata di gruppo, la migliore maschera singola maschile, la miglior maschera femminile, il miglior ‘quartiere in sfilata’, ma migliore maschera sportiva maschile e femminile) e a seguire dj set con Radio Bruno.

«Dopo il grande successo della prima giornata di carnevale di domenica scorsa siamo pronti per il doppio appuntamento del prossimo weekend – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini -. Sabato ci sarà la Notte Bianca con il coinvolgimento di tutti i locali che hanno aderito all’iniziativa e domenica tutta la città sarà protagonista per la grande sfilata. Il coinvolgimento di tutti i quartieri e di tutte le associazioni credo sia il segreto del successo avuto già nella prima giornata: la partecipazione cittadina è l’ingrediente fondamentale e colgo l’occasione proprio per ringraziare tutti i partecipanti, tutte le realtà associative e anche tutti i dipendenti comunali che si stanno prodigando col loro lavoro per la riuscita della manifestazione».

«Sabato 15 febbraio – dichiara l’Assessore al Commercio Lorenzo Brogi – torna la Notte Bianca di Carnevale. Quest’anno abbiamo deciso di fare le cose in grande: Radio Bruno sarà in piazza del Bastione e con la formula dei ‘locali in festa’ quasi tutti i locali del centro animeranno il ‘cuore’ cittadino, offrendo musica e divertimento a tutti. Domenica poi la grande sfilata che vedrà la partecipazione di tutti i quartieri cittadini. Le nostre tradizioni vengono così rispolverate e ammodernate per coinvolgere l’intera cittadinanza».

