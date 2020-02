La fiorentina Fas Italia lancia una linea di ‘prodotti cortesia’ biodegradabili, ecologici e plastic free per le strutture turistiche

FIRENZE – Offrire agli ospiti degli alberghi, sempre più attenti all’ambiente, prodotti di cortesia ecosostenibili, escludendo l’utilizzo della plastica. È l’obiettivo che si è posta Fas Italia, azienda di prodotti cortesia per hotel, B&B e agriturismi, con il lancio della nuova linea Bioamenities.

Si tratta di prodotti cortesia ecosostenibili, realizzati in amido vegetale e quindi biodegradabili e compostabili, che escludono l’utilizzo della plastica. Una novità per andare incontro alle attuali esigenze di rispetto dell’ambiente da parte degli ospiti e degli albergatori attenti a questo tema. La necessità di porre un freno all’inquinamento e alla produzione di rifiuti, e di plastica in particolare, per la salvaguardia dell’ambiente e della salute degli esseri viventi è infatti un impegno non più prorogabile dal quale anche le strutture ricettive non possono esimersi.

La nuova gamma di prodotti Bioamenities propone una serie di accessori realizzati in bioplastica 100% vegetale e confezionati singolarmente con bustine biodegradabili. Il kit cortesia ecocompatibile si adatta perfettamente agli elementi per doccia e bagno già presenti in struttura e comprende: cuffia per doccia biodegradabile, set vanity, set denti composto da spazzolino da denti con bustina e manico biodegradabile e sacchetto biancheria sporca, realizzati in bioplastica vegetale e confezionati singolarmente con bustine biodegradabili.

Anche per la doccia, Fas Italia ha trovato una soluzione innovativa che consente l’eliminazione dei flaconcini monodose in plastica nonché dei dispenser. È lo shampoo-doccia solido, un pratico panetto monouso, confezionato in carta. Un unico prodotto per l’igiene del corpo, mani e dei capelli, fatto con estratti naturali dalle molteplici proprietà benefiche.

Da un lato, quindi, la riduzione dei rifiuti, a tutto vantaggio dell’ambiente, dall’altro la possibilità per gli ospiti di scegliere un soggiorno a basso impatto ambientale ma anche di utilizzare prodotti naturali e con effetti benefici. In un periodo storico in cui la sensibilità ai temi ambientali è crescente, Fas Italia è consapevole che la nuova sfida a tutela dell’ambiente e a vantaggio della salute passa anche dal ripensare il business in termini di ecosostenibilità. E sente l’esigenza di dare il proprio contributo affinché il settore ospitalità riduca il più possibile il proprio impatto ambientale e orienti le persone verso stili di vita più sostenibili.

