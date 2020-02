Barbara Vola con “Le vie del the” sabato 15 da Aidea

LA SPEZIA- Proseguono presso la sede Aidea in via Persio 27 gli incontri del sabato.

Il 15 febbraio alle ore 16.00 sarà la volta di Barbara Vola, Tea Sommelier e Tea Blogger, con la conversazione “Le vie del the. I viaggi avventurosi dei Clippers.”

Barbara Vola ha studiato “Naturopatia Umanistica” a Parma e Alimentazione secondo la Medicina Tradizionale Cinese a Bologna. Il suo intento è promuovere la cultura del tè in Italia, ancora parzialmente sconosciuta, ed anche insegnare come si prepara una buona tazza di tè.

Barbara Vola ci parlerà delle navi utilizzate per la spedizione del tè: i primi a trasportare su navi mercantili il tè in Occidente furono Olandesi e Portoghesi, gli Inglesi arrivarono più tardi, sfruttandone però al massimo le possibilità grazie alla Compagnia delle Indie. Dopo la Rivoluzione gli Americani iniziarono a costruire i Clippers, vascelli veloci ispirati alle navi corsare protagonisti di viaggi avventurosi e di una famosa gara di velocità dalla Cina all’Inghilterra.

La partecipazione all’evento, che terminerà con la degustazione di un tè, è gratuita, a numero chiuso e su prenotazione al numero telefonico 0187 300385 o alla mail info@aidealaspezia.org

