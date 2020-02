Successo per il Carnevale spezzino, soddisfazione di Lorenzo Brogi

LA SPEZIA- Grande successo ieri per la prima data del Carnevale Spezzino 2020.

La città come sempre ha risposto con entusiasmo e voglia di far festa. Abbiamo riportato in auge una tradizione che qualcuno aveva voluto cancellare, la nostra storia passa anche di qua, per questi eventi, è un piacere essere parte di questo percorso di rinascita dell’identità cittadina.

W il Carnevale, Spezia Vive .

Assessore Lorenzo Brogi

Advertisements