LIVORNO – Giovedì 13 febbraio alle ore 17,30 si terrà a Casa Modigliani di Livorno, la presentazione del romanzo Pére-Lachaise, un disegno cinque franchi: Una storia per Modì di Graziano Busonero.

La presentazione, a ingresso libero, fà parte degli eventi “Il salotto di Eugènie Garsin” ed é organizzata dall’Associazione Qulture di Carrara. Sarà presente l’autore, mentre le letture sono a cura dell’attore Michele Crestacci.

Sinossi: Il pittore Amedeo Modigliani si risveglia una notte al Père-Lachaise, in cui riposa dal 1920, e ben presto viene avvicinato da altri personaggi illustri che dimorano nel cimitero parigino: l’amata Jeanne, che per il dolore della sua morte si suicidò, gli amici Paul Alexandre e Maurice Utrillo, Proust e Oscar Wilde, Chopin, Bizet, Max Ernst e molti altri, fino ad artisti a noi più vicini quali Maria Callas, Yves Montand, Edith Piaf, Jim Morrison. I personaggi si raccontano ripercorrendo le loro vicissitudini umane e in questa notte magica esprimono le loro emozioni e la nostalgia per il tempo ormai perduto. Modì, carico di energia, esce dal cimitero e torna nei luoghi cari, da Montmartre alla sua casa, con l’indomito coraggio e lo spirito ribelle che lo caratterizzarono in vita, e ingaggia liti furibonde con Corot e i pittori neoclassici francesi, rigidi e incapaci di comprendere le avanguardie artistiche del Novecento. Per la prima volta Modigliani può difendersi dalle critiche alla sua opera e al suo stile di vita e avrà la soddisfazione di apprendere che la sua arte è stata riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

