Al Cinema Il Nuovo protagonisti i corti di VIDEOGIRO e proiezione di VALETTI. Il campione dimenticato di Damiano Monaco

LA SPEZIA – Continua il tour di VIDEOGIRO, i 7 corti partecipanti al contest video-ciclistico sono in programma al cinema nelle città location delle riprese dove saranno sottoposti al giudizio del pubblico.



interessati , che fanno parte di Sìnémàh (primo circuito italiano di sale cinematografiche e festival dei territori di provincia –

I comuniche fanno parte(primo circuito italiano di sale cinematografiche e festival dei territori di provincia – www.sinemah.net ) sono: Almese (TO), Candelo (BI), Carmagnola (TO), Collegno (TO), La Spezia, Malesco (VB) e Saluzzo (CN). L’appuntamento a LA SPEZIA è per domani, martedì 11 febbraio alle 20.00. Il contest ha coinvolto 7 città/tappe tra Piemonte e Liguria in un percorso che ha portato altrettanti filmmaker, uno per ogni comune coinvolto, alla realizzazione di un video della durata massima di 5′. I corti, girati nel 2019 nei comuni assegnati e nei territori direttamente confinanti con essi, hanno avuto tema libero, ma protagonista assoluta è la bicicletta in tutte le sue sfaccettature. Il giovane regista spezzino Omar Bovenzi ha girato a LA SPEZIA il suo corto Titanio che riassume, in un dialogo tra lo stesso regista e suo padre, le tappe di un percorso lungo più di 35 anni.



VALETTI. IL CAMPIONE DIMENTICATO di Damiano Monaco Seguirà ai corti la proiezione di , dedicato a Giovanni Valetti , campione ed eroe del suo tempo di cui poco o nulla rimane nella memoria collettiva e degli addetti ai lavori. TRAILER https://bit.ly/2T9HyIp

dedicato a Giovanni Valetticampione ed eroe del suo tempo di cui poco o nulla rimane nella memoria collettiva e degli addetti ai lavori.

Le 3 performance video-ciclistiche più votate riceveranno il 1° premio di 1.000€; 2° premio di 400€; 3°premio di 100€.





Videogiro è curato per Open Cinema dall’Associazione Piemonte Movie – che da sempre opera per la promozione e diffusione del cinema realizzato in Piemonte. Open Cinema è un progetto operativo dellaCompagnia di San Paolo curato da Itinerari Paralleli.



Advertisements