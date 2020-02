LA SPEZIA- Venerdì 14 febbraio a partire dalle ore 17.30 presso il bar del Poggio si terrà un reading di poesia .

Manuel Battilani, Marina Cappelletti ed Enzo Gaia leggeranno le loro poesie sull’amore e non solo. Il reading, dal nome ” odi et amo” sarà seguito, per chi lo volesse, da un apericena.

La partecipazione è libera.

