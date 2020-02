I più importanti film di Fulvio Wetzl in vendita in DVD.

Fulvio Wetzl (Padova, 12 marzo 1953)

Regista, produttore cinematografico, sceneggiatore e montatore italiano. Dopo aver attivato numerose associazioni cineclubbistiche romane gira due cortometraggi L’amore è un salto di qualità (1977) Guardarsi nello specchio degli altri(1978- Premio Filmmaker)

Nel 1988 con la Nuova Dimensione e con Raiuno produce il suo primo film Rorret ( Berlino 1988) . Nel 1989 produce La sposa di San Paolo di Gabriella Rosaleva, in concorso al festival di Locarno 1989. Del 1992 è il suo secondo lungometraggio, Quattro figli unici, al Festival di Venezia (sezione Panorama Italiano – 1992 – premio del pubblico e menzione della giuria ad Annecy Cinema Italien – Sceneggiatura segnalata al Solinas 1989)

Nel 1994 Wetzl vince il concorso di sceneggiatura indetto dallo Stato, con Prima la musica, poi le parole, che nel 1998 diventerà un film, prodotto da Grazia Volpi. Il film è presentato in concorso o in rassegna in 35 festival internazionali vincendo sette premi. Nei primi anni 2000 Fulvio Wetzl viene a far parte dell’Associazione Onlus Cinema nel presente composta da 30 registi italiani, capitanati da Francesco Maselli e il produttore Mauro Berardi, tra cui Mario Monicelli, Ettore Scola, Gillo Pontecorvo, che produrrà in un breve volgere di anni 13 documentari, tra cui Lettere dalla Palestina, Carlo Giuliani Ragazzo, Un mondo diverso è possibile. Nel 2002 Wetzl realizza Aida delle marionette, con la compagnia Carlo Colla & Figli. Dal 2003 al 2006, cura per tre anni la regia del teleromanzo Un posto al sole . Seguono Non voltarmi le spalle (2006), Mineurs – Minatori & minori (film di apertura del Giffoni Film Festival 2007), Libera nos a malo (2008 – documentario sui delitti irrisolti in Basilicata, prodotto dall’associazione Libera, presieduta da Don Ciotti) Dal 2013 è il film Prima la trama, poi il fondo , con la co-regia di Laura Bagnoli, sulla pittrice Renata Pfeiffer.

Segue nel 2016, in coregìa con Laura Bagnoli e Danny Biancardi, il docufilm Rubando bellezza , sull’universo poetico della famiglia Bertolucci, ( Menzione Speciale ai Nastri D’Argento Documentari 2017). Nel 2016 si trasferisce a La Spezia dove inizia una proficua collaborazione con il Centro di Arte Moderna e Contemporanea – CAMeC, realizzando il mediometraggio Dal disegno al segno, e, in collaborazione con il Conservatorio Giacomo Puccini, il documentario Prima il segno, poi il suono . Seguono Tourcato, artfilm sull’artista italiano Giulio Turcato (2017), Walter Valentini – la geometria, le fratture l’artista marchigiano (2017). Nel 2018 realizza il nuovo artfilm a matita? Omar Galliani (film d’essai al Mibac 2019), e produce l’opera d’esordio del suo allievo Marco Serra Degani, Oscar alla Lezione (film d’essai 2019).Sempre nel 2018 inizia la collaborazione con il Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia dove tiene il corso teorico-pratico di musica nel cinema Musica&Cinema, giunto al terzo anno.