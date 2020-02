Alle “Terrazze” con “Giocoland” arriva E-Games

LA SPEZIA- Da sabato 8 a mercoledì 19 febbraio alle Terrazze arriva E-GAMES, l’evento dedicato al gaming online.

Nella food court, al piano 1 del Centro, verrà allestita un’area giochi con videogame, consolle ed una zona dance in cui i ragazzi e tutti gli appassionati di ogni età potranno divertirsi con simulatori di guida e sfide digitali dei giochi più amati.

Tutti i giochi saranno proposti in modalità libera durante la settimana e in modalità torneo durante i week end con tanti premi per i vincitori!

Domenica 9 e domenica 16 febbraio sarà poi l’occasione per tutti gli appassionati di incontrare dal vivo famosi campioni del gioco on line ed imparare da loro tutti i segreti di questo affascinante mondo.

L’evento si svolgerà in zona food al piano 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 20, mentre il sabato e la domenica dalle ore 11 alle ore 20.

La partecipazione all’evento è gratuita!

Per maggiori informazioni visita www.le-terrazze.it oppure sulla pagina Facebook

