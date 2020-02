LA SPEZIA- Sabato 8 febbraio alle ore 17, presso il Puin in Via Napoli 17, si svolgerà la presentazione del libro “L’attimo, il momento, la vita” (Cut Up Edizioni). Si tratta di un lavoro congiunto, con poesie di Tiziana Galletti e fotografie di Marco Branchi.

Presenta Fabio Nardini. Letture a cura di Katia La Galante.

La partecipazione è libera.

Seguirà aperitivo.

Advertisements