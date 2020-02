Real VT alla palestra Quality: la libertà di allenarti quando vuoi

LA SPEZIA- Alla palestra Quality (Via del Canaletto 273, La Spezia) oltre a seguire i numerosi corsi tenuti dagli istruttori, è possibile allenarsi in una sala dedicata al virtual fitness, potendo scegliere tra i vari corsi fitness di gruppo (indoor cycling, body pump, pilates, yoga, ecc…) insegnati da un allenatore virtuale. Ovvero: non presente fisicamente in sala, ma proiettato su grande schermo.

L’allenatore virtuale è sempre disponibile e quindi anche chi ha problemi o impegni lavorativi, familiari, di studio, può scegliere i corsi che vuole negli orari che preferisce.

È un’esperienza fortemente immersiva e il ventaglio di lezioni a disposizione è molto ampio, i trainer virtuali sono certificati e spesso famosi.

Per info: www.qualitylapalestra.it

