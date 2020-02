“Mi fido di te…con i colori della fiducia”. Laboratorio per le vie della città di Anteas La Spezia

LA SPEZIA – A partire da domenica 9 febbraio Anteas La Spezia, in linea con il progetto di Anteas Nazionale “Le botteghe della fiducia”, organizza un gazebo operativo per le vie del centro cittadino “Mi fido di te…con i colori della fiducia”. Nella giornata del 9 febbraio, dalle 15:30 alle 18, presso lo stand situato in Piazza Beverini, Corso Cavour, ci sarà la possibilità di partecipare al laboratorio, un’opportunità esperienziale per conoscere la pittura “fiduciosa” condotto da Stefania Martinico decoratrice ed esperta in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo.



Anteas La Spezia vi aspetta per “lavorare” insieme, come si faceva nelle botteghe!



Il laboratorio è gratuito e aperto a tutti, non vi saranno limiti di età, di espressione e metodologie.



Tutto il materiale sarà fornito dalle volontarie di Anteas La Spezia e al termine del laboratorio saranno distribuiti alcuni gadgets ai partecipanti.



Per informazioni: 3207609559/3289641765

