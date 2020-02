Mangia Trekking al Salone del Turismo di Carrara Fiere

Promuovendo i territori di Rocchetta di Vara, Varese Ligure, Riccò del Golfo, Sesta Godano, nonché del Parco Nazionale delle Cinque Terre, del Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano, del Parco Regionale di Porto Venere, di Montemarcello Magra Vara e delle Alpi Apuane, l’associazione Mangia Trekking, ha registrato una positiva affermazione al Salone del Turismo, dedicato al “ vivere e camminare in libertà”. La manifestazione che si è svolta in questi giorni, presso il quartiere Fieristico di Carrara, sotto il simbolo della ” Vita all’Aria Aperta “.

Oltre al classico stand espositivo, molto visitato, nel quale si sono alternate studentesse del Fossati Da Passano ed autorevoli associati, Chiara Bettalli e Alice Silvestri, studentesse, impegnate con la medesima associazione, in un progetto di alternanza scuola-lavoro, hanno tenuto una interessante conferenza all’argomento: “Lo sport che ha contribuito alla nascita del Turismo Lento italiano”. Importante anche la campagna promossa con le giovani Giulia Matello e Vera Visconti, contro i danni provocati dalla dispersione in ambiente di materiali plastici. Lo hanno fatto attraverso la valorizzazione delle borracce messe a disposizione dal Parco Regionale di Porto Venere e dal Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano. La partecipazione dell’associazione è stata sostenuta dagli Enti Parco e da importanti aziende italiane ( Aku, Camp e Lizard ). in particolare da Ginetto Sport di Reggio Emilia. Mangia Trekking ha contribuito a portare una ventata di gioventù nella manifestazione, che partendo dallo sport, sviluppa interesse, conoscenza, e mentre muove economia positiva, pone attenzione verso la storia, la cultura e le tradizioni antiche dei luoghi.

