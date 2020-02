A Lerici e San Terenzo arriva il Carnevale

E poi danza, punti gioco in spiaggia e tanta animazione con i beniamini dei bambini, da Peppa Pig a Bing fino a Minnie e Topolino.

Non mancherà, come ogni anno, il concorso dedicato alla mascherina più bella, la cui premiazione sarà preceduta dai bambini che libereranno tutti insieme in cielo palloncini colorati, in ricordo della “regina del Carnevale” Carla Gallerini.

“Ringraziamo il Comune e Stl per il sostegno dimostrato ogni anno – commenta Giorgio Bonivicini, Coordinatore del Comitato del Carnevale -. Un ringraziamento speciale va inoltre a tutte le associazioni e volontari di San Terenzo per il loro aiuto nel portare avanti questa preziosa tradizione”.

In caso di maltempo gli eventi saranno rimandati alla settimana successiva.