Primo disco per il dj spezzino Lorenzo Serra, in collaborazione con Denzell e Travis Fleck

LA SPEZIA- Il 2020 è iniziato con il botto per Whispers e Denzell: il 10 gennaio in collaborazione è uscito il loro primo disco “Around Me“, il quale vede anche la partecipazione del Rapper spezzino italo-californiano Travis Fleck (Edoardo Rizzato). Caratterizzato da influenze midtempo ed elettronica con un mood cupo e dark, “Around Me”è disponibile in streaming su Spotify, Apple Music ed in vendita in tutti i maggiori store di musica online.

Whispers.

Whisper è un progetto nato nel 2017 da Lorenzo Serra, un Dj e produttore italiano classe 1997 di La Spezia. Nella sua musica possiamo trovare varie influenze provenienti dal’elettronica midtempo, techno, progressive e house. Oltre ad aver solcato le consolle di tutte le più importanti discoteche della provincia e della Versilia, quali Jux Tap, Seven Apples, Beach Club e altri ancora, fa il suo esordio nel mondo discografico con la traccia “Rage”, co-prodotta con il brasiliano Vee Brondi e pubblicato su Glorie Records nel 2018. A seguire nel 2019 vengono rilasciate sulla medesima etichetta i singoli Genesis e Midnight. Inizia il 2020 rilasciando il suo disco più importante finora, “Around Me”, prodotto con il produttore portoghese Denzell.

Il disco vede anche la partecipazione del rapper italo-californiano Travis Fleck.

Denzell.

Fabio Ribeiro, DJ & Producer portoghese conosciuto come Denzell, nasce a Porto agli inizi degli anni 90.

Il progetto nasce nel 2018, con il suo primo disco Go, co-prodotto con Stevie Krash, rilasciato a Marzo 2019 su Hoist Records. Successivamente rilascia su Glorie Records il singolo Inside My Love sotto il suo alter ego Buy Youth.

Il 2020 inizia con Around me, in collaborazione con l’italiano Whispers e Travis Fleck, cantante italo-californiano.

Travis Fleck

Travis Fleck è un artista californiano classe 97 di origini italiane. Nato come chitarrista, ha poi incominciato ad aprirsi a vari genere sperimentando con il canto e il rappato. La sua musica è influenzata da vari generi diversi tra loro come hip hop, grunge, trip pop e trap.

Così dichiara Lorenzo Serra: “Questo brano è frutto di un’idea nata da me e Denzell a Novembre 2019. Volevamo realizzare qualcosa di diverso dal classcio disco da “club”. Così nel susseguirsi di scambi delle varie demo è subentrato anche Travis Fleck, che ho ritenuto fin da subito perfettamente adatto al tipo di disco che volevamo realizzare. È un disco con un mood piuttosto scuro e allo stesso tempo accattivante, un’incrocio tra synthwave e midtempo a cui possiamo aggiungere il vocal rappato di Travis che si amalgama perfettamente al tutto. È stata un’esperienza molto creativa ed ispirante, ora siamo tutti e tre molto concentrati sui nostri progetti personali ma in futuro potremmo sicuramente tornare a lavorare insieme su qualcosa”.

Advertisements