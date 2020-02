“Le Terrazze”, arriva Giocoland

LA SPEZIA- Al Centro Commerciale Le Terrazze, dall’8 febbraio all’8 marzo, tanto divertimento, ospiti ed attività per la famiglia e per tutti gli appassionati del mondo gaming sotto ogni forma!

Un mese di iniziative, suddiviso in tre momenti diversi, che permetterà ai visitatori di poter sfidare amici, parenti o semplicemente passare del tempo in allegria grazie ai giochi online più in voga del momento, simulatori, giochi da tavolo di oggi e di ieri e due giornate interamente dedicate al Carnevale!

Da sabato 8 a mercoledì 19 febbraio la rassegna di eventi inizierà con tanti giochi online: simulatori di guida, area videogame con consolle e zona dance.

Da sabato 22 a martedì 25 febbraio festeggeremo il carnevale: per i più grandi, sabato ci sarà il Carnival Cosplay party con animazione itinerante e grande Quizzone a tema fantasy con la possibilità di aggiudicarsi tanti biglietti per il Lucca festival Comix&Games; da domenica a martedì tutti i bambini potranno partecipare alle attività della scuola di Hogwarts.

Per finire, da venerdì 28 febbraio a domenica 8 marzo, tanti giochi da tavolo uniranno grandi e piccini in appassionanti sfide.

Tutte le attività si svolgeranno in zona food al piano 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 20, mentre il sabato e la domenica dalle ore 11 alle ore 20

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita!

Per maggiori informazioni visita www.le-terrazze.it oppure sulla pagina Facebook

