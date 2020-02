Howlin’ Ric e “The Rockeeters” da Bacchus martedì 4

LA SPEZIA- Martedì 4 febbraio l’osteria Bacchus alle 21,30 è lieta di ospitare Howlin’ Ric musicista e cantautore di Leeds nel nord dell’Inghilterra con la sua fantastica band ‘The Rockeeters’ .

All’interno della scena delle “Roots” americana c’è una gamma variegata e ricca di sottoculture di persone che amano davvero Rockabilly, Country, Blues e così via. Howlin ‘Ric e la sua band lavorano per soddisfare quelle tradizioni americane nella loro scrittura, lavorando in studio e infine sul palco. Howlin ‘Ric & the Rocketeers si prefiggono di offrire una visione emozionante di una grande tradizione americana. Presentando Rock & Roll e Rhythm & Blues originali con un suono fresco e graffiante!

