Per lo spezzino Simon Beta e il genovese Mike Lucas una collaborazione col rapper Snopp Dogg

Sexycools è un gruppo musicale formato da Mike Lucas, genovese, e Simon Beta, spezzino: nasce dall’esperienza ventennale nel mondo della musica. Parlando della spezzino Simon Beta molti si ricorderanno di lui come presenza fissa in molti locali della zona: La Gare, Bohemia, Le Lido, Il Nido, La Canniccia e molti altri.

I due erano già noti alle cronache musicali come Doctors In Florence: dopo qualche anno di carriera solista nel mondo house, fondano i Sexycools, ì progetto più improntato sulla musica pop. Dopo alcuni riarrangiamenti ufficiali di grandi successi del passato tra cui Corona (Rhythm Of The Night e Baby Baby) e Alexia (Uh La-La-La), arriva Sunshine & Happiness (col video tra l’altro girato tra i giardini e via Prione).

Questo brano, una demo leggermente diversa, è arrivata ad uno studio americano dove lavora un cantante che ha già cantato alcuni brani per i Sexycools. Lo studio in cui lavora è molto ben frequentato da artisti importanti ed un giorno, mentre stava lavorando a questa traccia, per caso Snopp Dogg, chela ascolta e dà loro dei consigli.

La base viene dunque modificata diverse volte per renderla come adesso la ascoltate: a Snoop piacque ed avendoci collaborato anche lui volle metterci la firma.

Nasce così U R The One cantata da Ne-Yo. La pubblicazione prevede l’uscita su diverse etichette nel mondo tra cui la Sony Music, e tempistiche diverse. Per esempio in Germania è uscita qualche mese fa mentre adesso è prevista la pubblicazione anche in Italia.

Link social network

Twitter:

https://twitter.com/Sexy_cools

https://twitter.com/simonbeta

https://twitter.com/snoopdogg

Facebook:

https://www.facebook.com/SEXYCOOLS/

https://www.facebook.com/simonbetaofficial/

https://www.facebook.com/snoopdogg/

Itunes

https://music.apple.com/us/album/lolita-feat-snoop-dogg-single/1468472227

Advertisements