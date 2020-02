“Il dottor Stranamore” ritorna al cinema “Il Nuovo” in versione restaurata.

LA SPEZIA- ll dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba, il capolavoro di Stanley Kubrick del 1964 tornerà al cinema “Il Nuovo”.

La versione restaurata del film con protagonista Peter Sellers e potremo assistervi solo per tre giorni: il 3 febbraio ore 21, 4 e 5 febbraio ore 19.30.

Protagonisti di questa autentica perla sono un folle generale statunitense che, durante la guerra fredda, decide di voler bombardare di sua sponte la Russia con pesanti ordigni nucleari in preda a devastanti crisi paranoiche e il presidente degli Stati Uniti che cerca in ogni modo di impedirglielo. A loro si aggiungerà poi un esperto di testate nucleari di origini tedesche, il dottor Stranamore che dà il titolo al film, che tenta di far comprendere a tutti l’enorme rischio che tutto il mondo sta correndo a causa di quei missili lanciati impulsivamente.

Il film ha tutte le basi per essere un’opera seria e dura ed invece Kubrick apre le porte a quello che sarà, molti anni dopo, il cinema demenziale. Peter Sellers è semplicemente irresistibile e insieme a trovate sceniche e di sceneggiatura azzardate, come la presenza di missili fallici e di litri di vodka e coca-cola, porta l’opera su atmosfere decisamente più serene rispetto a quelle che il plot di base potrebbe lasciare immaginare.

