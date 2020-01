Il Trovatore, dal 6 al 29 febbraio alla Scala di Milano

MILANO – ll titolo più vibrante della trilogia popolare verdiana ritorna per nove recite che riportano alla Scala alcune delle migliori voci verdiane d’oggi: Francesco Meli debutta con Manrico il suo quinto ruolo tenorile di Verdi alla Scala, Liudmyla Monastyrska ha mietuto successi in tutto il mondo grazie alla vocalità poderosa, caratteristica anche della veterana Violeta Urmana, già Azucena nel 2000 con Muti.

Sarà possibile prepararsi all’ascolto dell’opera, un’ora prima dell’inizio di ciascuna recita, con una conferenza introduttiva, tenuta dal Prof. Emilio Sala, aperta a tutti gli spettatori muniti di biglietto presso il Ridotto delle gallerie.

L’OPERA IN POCHE RIGHE

La lettura di Alvis Hermanis, che nel 2014 a Salisburgo collocava Il trovatore in una pinacoteca, aveva colpito per la capacità di annullare la cornice contemporanea al calar della notte, lasciando erompere il dramma in scene di grande potenza visionaria. Lo spettacolo viene ripreso in versione riveduta dal regista, che al Piermarini ha debuttato con la ripresa de Die Soldaten e firmato nuove produzioni de I due Foscari e Madama Butterfly e con la direzione di Nicola Luisotti, direttore della San Francisco Opera fino al 2018 e oggi direttore associato del Teatro Real di Madrid, e con un cast appassionante che include Liudmyla Monastyrska, Francesco Meli al suo quinto ruolo verdiano alla Scala, Violeta Urmana e Massimo Cavalletti.

Durata spettacolo: 2 ore e 45 minuti incluso intervallo

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala

Nuova Produzione Teatro alla Scala

in coproduzione con Salzburger Festspiele

Direttore Nicola Luisotti Regia e scene Alvis Hermanis Costumi Eva Dessecker Luci Gleb Filshtinsky Scenografo realizzatore Uta Gruber-Ballehr Video Designer Ineta Sipunova

CAST Il conte di Luna Massimo Cavalletti Leonora Liudmyla Monastyrska Azucena Violeta Urmana Manrico Francesco Meli Ferrando Gianluca Buratto (6, 12, 18, 26 feb. 2020) Riccardo Fassi (9, 15, 21, 23, 29 feb. 2020) Ines Caterina Piva* Noemi Muschetti* Ruiz Taras Prysiazhniuk* Zingaro Giorgi Lomiseli* Messo Hun Kim*

*Solisti dell’Accademia Teatro alla Scala

