Joe Bastianich e Barbara Urli. La cucina? Una questione di famiglia!

LA SPEZIA – Joe Bastianich, figlio di esuli istriani emigrati a New York, è Joseph all’anagrafe, Giuseppe per sua madre (la chef Lidia Bastianich) e Giuseppino per la nonna.

L’esodo giuliano-dalmata ha sparpagliato però le famiglie in tanti Paesi diversi e una sorella della nonna di Joe si è fermata alla Spezia. Un ramo della famiglia continua quindi a vivere qui ed anche la cugina Barbara Urli, che da oltre 20 anni lavora al Bar Joy (via Severino Ferrari), condivide la passione per l’enogastronomia. Sommelier, assaggiatrice di formaggi e grappe, in cucina ama sperimentare e creare nuove ricette e impiattamenti originali.

Nonostante la distanza la famiglia mantiene da sempre i contatti e anche quest’anno Barbara volerà a New York. Joe da bambino non amava l’Italia ma da adolescente scoprì le colline di Montalcino e il fascino borghese di Milano e cominciò a guardare al Belpaese con meno diffidenza. Finita l’Università, trascorse un anno girando la penisola in lungo e in largo al volante di una Fiat Croma che spesso fu anche il suo ricovero notturno. Al ritorno in America divenne un restaurant man di grande successo.

La buona cucina, quindi, é tradizione di famiglia e Barbara ha voluto suggerire ai lettori di LaSpeziaOggi un piatto semplice ma sfizioso, la Carbonara di Mare, rivisitazione di un classico dal successo assicurato.

Tempo di preparazione 10 minuti (più tempo per pulire il pesce).

Tempo di cottura: 15 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 320 grammi di linguine, 300 grammi di triglie da scoglio, 1 scalogno, 3 uova, prezzemolo, sale e pepe q.b

Procedimento: pulire le triglie sotto l’acqua corrente, eliminando le pinne branchiali e dorsali. Desquamare il pesce tenendolo per la coda e raschiando la superficie con il dorso di un coltello. Sciacquare ancora. Con la lama affilata incidere il ventre ed estrarre le interiora. Sciacquare ancora e recidere la testa, ottenendo i filetti.

Tritare lo scalogno e farlo imbiondire in una padella con un paio di cucchiai di olio Evo (extravergine d’oliva).

Aggiungere i filetti di griglia e coprire la padella con il coperchio, lasciar cuocere per 5 minuti.

Mettere in una tazza 3 tuorli d’uovo con sale e pepe, un cucchiaio d’acqua fredda, prezzemolo tritato ed emulsionare.

Cuocere la pasta per 2/3 del suo tempo di cottura, scolarla e aggiungerla nella padella con le triglie, allungando con un po’ d’acqua di cottura della pasta. Terminato il tempo di cottura, spegnere la fiamma e incorporare i tuorli d’uovo precedentemente sbattuti e mescolarsi rapidamente in modo da mantenere la cremosita’. Servire in tavola.

