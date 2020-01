Nathalie Guetta presenta il suo romanzo “Dodici in caso di stress”, dal 28 gennaio in libreria!

Arriva nelle librerie dal 28 gennaio il romanzo di Nathalie Guetta: Dodici in caso di stress. L’attrice protagonista per tanti anni della serie Don Matteo, e che ha stregato il pubblico sulla pista di Ballando con le stelle ci regala un nuovo spaccato della sua personalità con questo romanzo pubblicato con il marchio Cut-Up, casa editrice di La Spezia, all’interno della Collana Qulture, gestita dalla “Associazione Qulture e.t.s.

In una Parigi adagiata sui suoi ponti e i suoi bar, sul cibo etnico e gli ascensori, si dipana la storia d’amore tra Chloé e Houssine. Lei, ebrea, ha 46 anni; lui, musulmano, di anni ne ha 28. Il loro rapporto è vitale nonostante le ansie e i sensi di inadeguatezza, le differenze culturali e anagrafiche, le idiosincrasie. Houssine è sempre sul punto di sposarsi con altre donne anche se sostiene di amarla, Chloé talvolta lascia trasparire le insicurezze legate alla paura dell’invecchiamento che sono proprie di tutti noi. Chloé possiede un gatto vivace e amante della libertà che le dà filo da torcere, contribuendo ad aumentarne lo stress. E le sigarette, per auto imposizione, non possono essere più di dodici al giorno. Alla fine, a sorpresa, sarà lei a sposarsi con un altro uomo, lasciando Houssine a fare i conti con un sentimento di cui non era pienamente consapevole. Perché l’amore è confronto, è volo e caduta, ma non ha nulla di metafisico quando combatte e si rivela nel quotidiano, come un pane necessario anche se, a volte, difficile da masticare.

Una storia narrata con un linguaggio colloquiale, diretto eppure introspettivo, che ricorda tanta letteratura e cinematografia francese.

Nathalie Guetta, francese, all’età di sedici anni lascia la natìa Parigi per seguire corsi e spettacoli

circensi in Francia e nel Benelux. Dopo sei anni, a Napoli, inizia la sua attività insegnando, tra l’altro, clownistica e realizzando spettacoli con burattini. Attrice cinematografica, ha lavorato, tra gli altri, con Pupi Avati, Enrico Oldoini, Alessandro Benvenuti, Christian De Sica e Cristina Comencini. In televisione è l’amatissima perpetua della serie completa di Don Matteo e una delle più ricordate concorrenti di Ballando con le stelle.

