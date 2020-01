LA SPEZIA- Raffaele Mele, VicePresidente di A.N.T.A. Onlus, Associazione Nazionale Tutela Animali, organizza, per sabato 1° febbraio, un apericena vegetariano/vegano in favore dei nostri amici a 4 zampe! L’appuntamento è per le ore 20 presso il Circolo Sottouficiali in Piazza d’Armi. L’apericena ha un costo di 15 euro.

La prenotazione è obbligatoria al numero 3703129825 entro mercoledì 29 compreso.

Ulteriori informazioni: www.facebook.com/antaonlussp/

