Sui Viali a Mare di Viareggio sfilano i carri allegorici più grandi del mondo dal 1°al 25 febbraio

VIAREGGIO – Sei straordinarie e imperdibili occasioni per vivere la magia del Carnevale di Viareggio, con i sei Corsi Mascherati dell’edizione 2020, in programma dal 1 al 25 febbraio. Novità assoluta: la sfilata notturna di giovedì 20 febbraio, per festeggiare il Giovedì Grasso.

Il Carnevale di Viareggio 2020 inizierà sabato 1 febbraio con la cerimonia di inaugurazione, l’alzabandiera e il primo Corso Mascherato. Al termine lo spettacolo piromusicale. Sui Viali a Mare si sveleranno per la prima volta le nuove costruzioni allegoriche, opera degli artisti viareggini. I carri allegorici più grandi e famosi al mondo, torneranno a sfilare sui Viali a Mare domenica 9, sabato 15, giovedì 20 (al termine della sfilata un nuovo spettacolo pirotecnico), domenica 23 e martedì 25 febbraio per il gran finale con la proclamazione dei vincitori e lo spettacolo pirotecnico di chiusura. Un crescendo di eventi, che da Giovedì Grasso e Martedì Grasso creerà una sorta di “settimana” del Carnevale.

Come da tradizione tutto il mese di febbraio sarà arricchito da eventi culturali, folkloristici, gastronomici,sportivi, veglioni e spettacoli pirotecnici. I principali quartieri della città la notte si accenderanno per dare vita alle Feste Rionali. Musica dal vivo, luci, sfilate in maschera e cucine, in cui gustare i piatti tipici della tradizione viareggina,saranno ancora una volta gli ingredienti tipici delle Feste Rionali amatissime dal pubblico.

Info e programma su viareggio.ilcarnevale.com

