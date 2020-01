Spezia, le palle… girano! Vittoria strameritata in Calabria

CROTONE- Mi fa persino paura dirlo troppo forte ma stavolta mi sbilancio: vittoria strameritata dello Spezia a Crotone dove nessuno sino ad ora era uscito dallo “Scida” con i tre punti in saccoccia.

Contro la squadra allenata dall’ex tecnico Stroppa, gli aquilotti disputano una gara quasi perfetta e riescono a vincere dando continuità ai risultati e soprattutto alle prestazioni. Mister Italiano riesce a mettere in campo una formazione sicura, tenace che neppure il “regalo” di Serra (arbitro del match) fa perdere coraggio allo Spezia. I ragazzi oggi disputano forse la miglior prestazione lontano dal “Picco” e soprattutto la cosa confortante è vedere quei ragazzi che non giocavano da tempo come: Matteo Ricci, Mora, Acampora. N’Zola poi “bagna” l’esordio dal primo minuto con una rete pesantissima. Che dire poi della difesa ben orchestrata dai “giovani” Erlic e Capradossi. E Ragusa? Settimo sigillo stagionale per il prestito veronese supportato da Gyasi. Insomma una giornata da ricordare anche per il “centenario” spezzino doc Giulio Maggiore: un bel traguardo quello delle cento presenze in maglia bianca. Senza dimenticare “saracinesca“ Scuffet, Marchizza e Ferrer che nonostante l’ingenuità del fallo da non rigore (trattenuta iniziata ampiamente fuori area) aiuta il Crotone a tornare in partita prima del raddoppio aquilotto. Poi sul finale anche Fede Ricci e il ritorno di Galabinov contribuiscono all’obbiettivo di giornata. Insomma il “giocattolo aquilotto” vince e convince e allora grazie “Gerundio” Angelozzi perché chi ti ha criticato lo ha fatto per ignoranza calcistica: nella vita come nello sport non si può indovinare tutto e qualsiasi cosa, altrimenti faresti parte di “un altro mondo“…A metà della stagione sono più le cose giuste che quelle sbagliate.

Adesso viene il bello! intanto riempiamo il “Picco” per attendere un altro avversario ostico di alta classifica, ovvero quel Pordenone di mister Tesser che all’andata ci aveva sconfitto senza non pochi rammarichi…ma ora lo Spezia sta diventando quel “rapace” che tutti vogliamo…

Cristiano Sturlese

