L’Assessore Lorenzo Brogi consegna targhe ricordo ai campioni spezzini del karate

LA SPEZIA- Ieri, sabato 25 gennaio, l’Assessore allo Sport Lorenzo Brogi si è recato allo stage formativo di Karate, tenutosi presso il Palazzetto dello Sport, organizzato dalla ASD KYO SAI KARATE SPEZIA con il Maestro Funakoshi.

Ha dichiarato: “Abbiamo approfittato, come Comune dell’appuntamento per conferire una targa ricordo ai 5 ragazzi e ragazze e alla società. Infatti gli atleti hanno portato il nome della Città sul gradino più alto del podio ai “WORLD CHAMPIONSHIP FSKA” di quest’anno che si sono svolti in Inghilterra. Realtà come questa sono l’orgoglio della Città, un grazie particolare agli atleti Tomà Stefano, Cozzani Cristian, Cozzani Chiara, Mannucci Matteo, Ugolini Filippo ma anche ad Alessandro Cozzani che da anni capitana la squadra con successo”.

