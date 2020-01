Da Spezia Dinamika una petizione per i fuochi d’artificio silenziosi.

LA SPEZIA- L’associazione SpeziaDinamiKa propone l’utilizzo di fuochi d’artificio silenziosi al fine di tutelare il benessere degli animali.

Come sappiamo, i nostri amici animali hanno un udito molto più sviluppato del nostro. Per loro i fuochi d’artificio sono dannosi e compromettono le loro condizioni di salute; le stime parlano chiaro. Ogni anno, nei giorni intorno a Capodanno, muoiono circa cinquemila animali domestici e non, a causa di traumi e fughe improvvise causando anche danni automobilistici.

L’Associazione, dopo la raccolta di firme in cartaceo, continua la petizione su change.org.

Si può firmare al seguente link: petizione/comunedellaspezia/change.org.

Maggiori informazioni sui fuochi d’artificio silenziosi (anche se la dicitura più corretta sarebbe “a rumore ridotto”) le potete trovare qui: vegolosi.it

