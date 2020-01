Radio Il Discobolo ricorda Narciso Parigi

Firenze dà l’addio a Narciso Parigi. Il cantante, esponente del canto toscano e, più in particolare di quello fiorentino, era nato a Campi Bisenzio il 20 novembre 1927, aveva iniziato la sua carriera (dopo aver studiato lirica) alla radio, cantando accompagnato dalle orchestre di Guido Cergoli e Nello Segurini. Tra le sue canzoni più famose, ricordiamo “Firenze sogna”, “Mattinata fiorentina” e “Porti un bacione a Firenze”. Nella sua carriera ci sono anche le operette e le partecipazioni al Festival di Sanremo e vari spettacoli televisivi, nonché concerti in giro per il mondo.

Per la biografia completa, a cura del giornalista Enzo Giannelli: www.ildiscobolo.net.

Narciso Parigi ha composto “Canzone viola”, l’inno della Fiorentina; oggi la squadra di Firenze giocherà con il lutto al braccio e osserverà un minuto di silenzio prima della partita contro il Genoa.

Anche il Comune di Firenze partecipa al lutto per la scomparsa del grande interprete toscano: la salma verrà esposta a Palazzo Vecchio a partire dalle 10 di domenica 26 fino alle 14 di lunedì 27. Lunedì alle 15.30 verranno celebrati i funerali nella Chiesa della Santissima Annunziata.

Radio Il Discobolo lo ricorderà domenica 26 alle ore 17.

Per ascoltare la trasmissione: www.ildiscobolo.net; http://178.32.137.180:8555/stream

