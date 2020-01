“Dilettanti in Piazza” a Fiumaretta.

AMEGLIA- L’associazione Vivere Fiumaretta e in cerca di concorrenti per Dilettanti in piazza, spettacolo liberamente ispirato alla corrida di Corrado Mantoni .

Se sei un aspirante cabarettista, cantante, comico, attore, poeta, imitatore, musicista, acrobata, barzellettiere partecipa anche tu alle selezioni che saranno effettuate domenica 10 maggio nel pomeriggio a Fiumaretta in piazza Pertini vi aspettiamo.

Per informazioni consultare il sito:

assviverefiumaretta.jimdosite.com

oppure chiama il numero 340/2618723

