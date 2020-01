“Premio Lunezia per Sanremo”, i vincitori annunciati il 2 febbraio.

«Negli ultimi anni i valori poetici e letterari delle canzoni di Sanremo sono migliorati» afferma il Patron del Premio Lunezia Stefano De Martino, «pur condividendo le perplessità di critici e appassionati sulla presenza di Junior Cally, sono certo che, per molte altre presenze, anche la gestione Amadeus non tradirà le aspettative. Tornerà al Festival Enrico Nigiotti, fenomeno musicale livornese, segnalato lo scorso anno dal Premio Lunezia per gli effetti emozionali di ‘Nonno Hollywood’. Con una storia legata a ben 24 edizioni, che ha origine nel battesimo artistico di Fernanda Pivano e Fabrizio De Andrè, il Premio Lunezia rimane impegnato nella valorizzazione dell’arte-canzone, una forma d’arte che negli ultimi decenni ha ulteriormente investito la sensibilità pubblica» conclude il Patron De Martino.

Oltre 200 big della musica leggera italiana hanno trovato meriti e si sono esibiti al Premio Lunezia, un palco recentemente patrocinato dal Ministero della Cultura.

Il vertice del Lunezia e il gruppo di lavoro di Loredana D’Anghera, con la collaborazione del critico televisivo Dario Salvatori, sceglieranno un emergente e un big: il primo per le qualità musical-letterarie (i brani in gara dei giovani sono già pubblici), mentre, in merito ai big, l’indagine della giuria farà capo ai testi delle canzoni che saranno anticipati da “Sorrisi e Canzoni Tv”. La valutazione, pertanto, sarà di carattere letterario.

I nomi dei vincitori del “Premio Lunezia per Sanremo” verranno resi pubblici il 2 Febbraio.

La consegna dei 2 premi (opere scultoree in marmo bianco di Carrara) si svolgerà nella Sala Stampa del Teatro Ariston, durante la cinque giorni della 70^ edizione del Festival della Canzone Italiana.

Tra i vincitori delle passate edizioni del “Premio Lunezia per Sanremo” Cristiano De Andrè, Fabrizio Moro, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Ultimo, Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi, Samuele Bersani, Elio e le Storie Tese e molti altri.

Il 20 Gennaio si sono riaperte le iscrizioni al “Premio Lunezia Nuove Proposte” 2020, un’edizione anniversario (25^) per una manifestazione che si svolgerà tra Aulla e La Spezia con le attenzioni di Radio Iso Radio e speciali Rai Tv.

Per informazioni: www.lunezia.it

Advertisements