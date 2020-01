Paolo Hendel apre il 2020 dell’Impavidi con “La giovinezza è sopravvalutata”.

SARZANA- Paolo Hendel (con la regia di Gioele Dix) aprirà il 2020 del Teatro degli Impavidi, il 26 gennaio, con la prima regionale de La giovinezza è sopravvalutata, scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari.

Spiega lo stesso Hendel: “Tutto è iniziato il giorno in cui ho accompagnato mia madre novantenne dalla nuova geriatra. In sala d’attesa la mamma si fa portare in bagno dalla badante. Un attimo dopo la geriatra apre la porta del suo studio, mi vede e mi fa: ‘Prego, sta a lei…’.” Grazie a quell’incontro l’artista si rende conto che si sta “pericolosamente” avvicinando alla stagione della terza età e che è venuto il momento di fare i conti con quella che Giacomo Leopardi definisce “la detestata soglia di vecchiezza”. Lo fa a suo modo, in una sorta di confessione autoironica sugli anni che passano, con tutto ciò che questo comporta: ansie, ipocondria, visite dall’urologo, la moda dei ritocchini estetici e le inevitabili riflessioni sul senso della vita.

Note allo spettacolo

Le paure, le debolezze, gli errori di gioventù sommati agli “errori di maturità” sono una continua occasione di gioco nel quale è impossibile non rispecchiarsi, ciascuno con la propria vita, la propria esperienza e la propria sensibilità, in una risata liberatoria. Utilizzando il linguaggio dello stand up comedy, avvalendosi della preziosa e irrinunciabile complicità del coautore Marco Vicari e del regista Gioele Dix, Hendel racconta con una sincerità disarmante non solo sé stesso ma anche un Paese, l’Italia, che, come dicono le statistiche, sta invecchiando inesorabilmente, tra “supernonni” che mandano avanti le famiglie e anziani medici in pensione richiamati al lavoro per mancanza di personale (“Di questo passo, quando il paziente dirà al medico ‘C’è da cambiare il pannolone’, si sentirà rispondere: ‘Quale? Il mio o il suo?’ ”). Se è vero che la giovinezza è sopravvalutata, Hendel non vuole essere frainteso e precisa: “Sono comunque contento di essere stato giovane, mi sono trovato bene e se mi dovesse ricapitare lo rifarei anche volentieri…” E alla “detestata soglia” tanto temuta da Leopardi risponde con “la vita è adesso” del nostro poeta contemporaneo Claudio Baglioni. Quello che conta è mantenere viva, a qualsiasi età, la curiosità, l’interesse e la passione, come dimostra lo stesso Hendel che sfida gli acciacchi degli anni calcando con fanciullesco entusiasmo e rinnovata energia il palcoscenico, sua seconda casa da ormai oltre trent’anni.

Per info e prenotazioni 3464026006 o teatroimpavidi@associazionescarti.it

BIGLIETTI

*1° classe (platea e prima fila dei palchi centrali)

intero: 27€ – ridotto over65 e CRAL: 25€ – studenti: 20€

*2° classe (seconda fila palchetti centrali e prima fila palchetti laterali)

intero: 24€ – ridotto over65 e CRAL: 22 – studenti: 18€

*3° classe (seconde file palchetti laterali e prime file palchetti laterali lato palco)

intero: 20€ – ridotto over65 e cral: 18€ – studenti:14€

*4° classe (palchetti laterali lato palco)

intero: 16€ – ridotto over65 e cral: 15€ – studenti:10€

* 5° classe (posti a visibilità parziale)

intero: 8€ – studenti 6€

Biglietti acquistabili presso

Teatro degli Impavidi, IAT Sarzana, Biglietteria Teatro Civico, Il Dialma – Cantiere Creativo Urbano

Orari biglietteria Teatro degli Impavidi

mar, mer, gio, sab h 09.00 – 12.30

giov anche h 16.00 – 19.00

BIGLIETTERIA ONLINE (con sovrapprezzo per spese di commissioni vivaticket)

https://www.vivaticket.it

Advertisements