Laboratori per famiglie alla Fortezza Firmafede

SARZANA- La Cooperativa Earth propone un calendario di laboratori e attività dedicate ai bambini e alle loro famiglie presso la Fortezza Firmafede di Sarzana (Sp).

Un tempo abitata da cavalieri e soldati di guarnigione, la fortezza cinquecentesca della città è un luogo magico e misterioso da scoprire insieme a tutta la famiglia. Ecco quindi un ciclo di appuntamenti – uno al mese, da gennaio a maggio – per imparare a conoscere questo monumento ricco di storie e leggende, attraverso attività pensate per tutta la famiglia. Un modo insolito e divertente di passare un pomeriggio in compagnia.

Calendario appuntamenti:

Sabato 25 gennaio, ore 15:30

A ogni famiglia il suo stemma!

Cos’è un blasone? Che significato hanno gli stemmi? Come si sceglievano colori e figure da utilizzare come simbolo della propria dinastia? Rispondendo a queste e a molte altre domande, scopriremo l’araldica e creeremo il nostro stemma di famiglia.

Sabato 22 febbraio, ore 15:30

Laboratorio di Carnevale… a sorpresa!

Sabato 28 marzo, ore 15:30

Il mistero della fortezza

Volete passare un pomeriggio in stile giallo? Il delitto è servito!

Divisi in squadre, vestiremo i panni di veri e propri detective alle prese con un mistero da risolvere. Attraverso indovinelli e rompicapi, ci metteremo alla prova fiutando gli indizi e cercando di non cadere nei tranelli… per riuscire a scoprire il colpevole, il movente e l’arma del delitto!

Venerdì 24 aprile, ore 15:30

Prodi Cavalieri e Gentili Dame…

Ogni cavaliere che si rispetti non può non avere con sé uno scudo e un elmo che lo contraddistinguano e ogni dama custodisce gelosamente la sua corona decorata da pietre preziose! Dopo aver scoperto insieme come si svolgeva la vita all’interno di un castello, ogni partecipante costruirà uno scudo, un elmo o una corona per partecipare alla cerimonia conclusiva di investitura, messa in scena con un vero e proprio sketch teatrale!

Sabato 23 maggio, ore 15:30

Torneo medievale

Una disfida medievale in piena regola in cui le famiglie potranno affrontarsi in prove di coraggio, astuzia e abilità. Chi vincerà?

Costi:

Ticket famiglia 1 adulto + 1 bambino: € 10,00

Ticket famiglia 2 adulti + 1 bambino: € 15,00

Ticket famiglia 2 adulti + 2 bambini: € 20,00

Ticket famiglia 2 adulti + 3 bambini: € 25,00

Abbonamento a 3 laboratori a scelta:

Abbonamento 3 lab. – 1 adulto + 1 bambino: € 20,00

Abbonamento 3 lab – 2 adulti + 1 bambino: € 35,00

Abbonamento 3 lab – 2 adulti + 2 bambini: € 50,00

Abbonamento 3 lab – 2 adulti + 3 bambini: € 60,00

Prenotazione obbligatoria per tutte le attività tramite form online sul sito www.fortezzafirmafede.it

Tutte le attività sono pensate per bambini dai 4 ai 10 anni.

Per info: didattica@earthscrl.it

Ufficio comunicazione: comunicazione@earthscrl.it

