Kérastase Densifique – Attivatore di Densità Capillare per i capelli

La caduta e la perdita di densità dei capelli sono problematiche specifiche per cui Kérastase ha creato un rituale di trattamento dedicato. Per la prima volta nella storia della cura dei capelli, Kérastase crea due programmi Densifique adatti alle esigenze distinte di uomini e donne. La tecnologia di densificazione contiene acido ialuronico e Intra-Cyclane® che creano una guaina di volume e idratazione per rafforzare il capello e proteggerlo da ulteriori stress

ENTRAMBI I PROGRAMMI COMBINANO STEMOXYDINE®CON IL NUOVO COMPLESSO GLYCAN PER RIVELARE NUOVI CAPELLI ED ESALTARE LA MASSA CAPILLARE.

Da un lato Stémoxydine, una molecola capace di aumentare in modo significativo il numero di capelli per centimetro quadrato, dall’altro, un complesso unico di vitamine che aiuta a favorire la naturale crescita dei capelli.

Agendo sui follicoli dei capelli e, quindi, alle radici, Densifique è la cura dei capelli il più scientificamente avanzata per una capigliatura più abbondante.

Scopri tutti i prodotti sul sito Kerastase.

