Perché Harry Potter non è (solo) un’opera per bambini

La saga letteraria di Harry Potter nasce nel 1997 e si conclude (dal punto di vista letterario), dieci anni dopo, nel 2007; tra il 2001 e il 2011, invece, sono usciti i film. Sette libri, otto film, tre opere correlate, una piece teatrale e, negli ultimi anni, l’inizio della saga di “Animali fantastici“. Cinquecento milioni di copie vendute in tutto il mondo, traduzione in 80 lingue, oltre 7 miliardi di dollari d’incasso dei film: da soli, questi numeri dovrebbero dare l’idea del successo della saga del mago più famoso degli ultimi vent’anni.

L’autrice è la scrittrice inglese Joanne Rowling, “ribattezzata” J. K. Rowling dalla casa editrice che decise di pubblicare “Harry Potter e la pietra filosofale“, dopo che il romanzo era stato respinto ben dodici volte. La Rowling aggiunse la K. al suo nome in onore della nonna; la motivazione ha dell’incredibile. Si riteneva che il target di riferimento del romanzo, infatti, potesse non accettare l’idea di una donna che scriveva fantasy, per cui era meglio mantenere una certa ambiguità.

Nonostante si parli di incantesimi, bacchette magiche e scope volanti, la saga di “Harry Potter” non può essere considerata “solo” letteratura per bambini/ragazzi; anzi, forse crescendo la si comprende del tutto. Nel corso dei sette libri i protagonisti crescono e conoscono l’amore, la felicità e la tristezza, ma soprattutto il valore dell’amicizia. Quella che lega i tre protagonisti della saga (Harry, Ron, Hermione) è un’amicizia che supera le naturali incomprensioni, le diversità di carattere e di metodi per affrontare i problemi e che cresce di pagina in pagina. Nessuno dei tre protagonisti potrebbe mai farcela da solo, ognuno è importante a modo suo, ognuno dà il suo personale contributo: questo aspetto si nota soprattutto nell’ultimo libro, nella descrizione della battaglia finale di Hogwarts, quella che sancirà la vittoria del bene sul male (come ovviamente ci si aspettava fin dall’inizio) e in cui ogni protagonista riesce a portare un piccolo contributo.

Il capitolo della saga, “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban“, è un punto di svolta; da lì le atmosfere si fanno sempre più cupe e si affievolisce un po’ l’atmosfera spensierata dei primi due libri e compaiono i terribili guardiani della prigione dei Maghi, i Dissennatori (Dementors, in originale), spaventosi esseri incorporei che letteralmente “succhiano via la felicità” alle persone e fanno rivivere alle loro vittime i peggiori ricordi. Ron, il migliore amico di Harry, riferisce di essersi sentito come se “non potesse mai più essere felice“: l’autrice con queste creature ha voluto descrivere e rappresentare la depressione che la colpì dopo la morte della madre.

Un consiglio: leggete i libri, perché guardando solo i film vi perdete veramente tante cose. Riderete, vi commuoverete e avrete paura assieme ai tre protagonisti, qualsiasi età voi abbiate, perché no, “Harry Potter” non è “solo” un’opera per minori.

