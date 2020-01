Il Gruppo Carnevalescio “Belli e Brutti” di Suvero ospiti in Sardegna degli amici Mamutzones

Il 9 febbraio 2020 una folta rappresentanza del Gruppo Carnevalescio ligure “Belli e Brutti di Suvero” è stata invitata e sfilerà nell’ambito della 25° edizione della manifestazione “A Maimone” a Samugheo (OR) in Sardegna, ospiti degli amici MAMUTZONES Antigos.

“A Maimone”, la famosa rassegna delle maschere tradizionale del carnevale sardo, compie 25 anni. Un’edizione speciale quella in programma Domenica 9 Febbraio 2020 nel centro del Mandrolisai che si prepara a vivere la classica esplosione di tradizioni e colori.

Sabato 22 febbraio 2020 si svolgerà il Carnevale dei Belli e Brutti di Suvero che avranno l’onore di ospitare i MAMUTZONES sardi di Samugheo che già nell’edizione scorsa 2019 e’ stata patrocinata da Regione Liguria.

Suvero è un paese del comune di Rocchetta di Vara, nella provincia di La Spezia, in Alta Val di Vara, nelle vicinanze delle CInque Terre, ed è conosciuto, tra le altre cose, per il suo antichissimo e particolarissimo carnevale dai sapori ancestrali, tanto familiare per quanti da una vita sono abituati a viverlo quanto straordinario per chi se ne trova improvvisamente spettatore.

Per ogni eventuale informazione a riguardo contattare:

Associazione dei Belli e Brutti di Suvero

Via Rocchetta snc

19020 Suvero (SP)

mail: info@carnevaledisuvero.it

sito web: www.carnevaledisuvero.it

