Accadde Oggi: nel 1993 muore Audrey Hepburn

Il 20 gennaio del 1993 moriva Audrey Hepburn. L’attrice era nata a Bruxelles il 4 maggio 1929; nella sua carriera ha lavorato con Billy Wilder, George Cukor e Blake Edwards, al fianco di attori del calibro di Gregory Peck, Humprey Bogart e Cary Grant, solo per citarne alcuni.

Il suo volto è indissolubilmente legato a film come “Vacanze romane” del 1953, che le valse l’Oscar come miglior attrice, “Sabrina” del 1954 e, soprattutto il leggendario “Colazione da Tiffany“, del 1961, restaurato da poco. Si ricorda inoltre per l’inconfondibile stile, la bellezza e l’eleganza.