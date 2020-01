LOrsetto dell’Affetto, laboratorio esperienziale genitori/figli con Stefania Martinico

LA SPEZIA – Verrà proposto venerdì 24 Gennaio dalle 16.30 alle 17.30 presso il centro sociale Anteas di Fossitermi (largo vivaldi 2), il laboratorio esperienziale genitore-figlio dal titolo L’orsetto dell’Affetto condotto da Stefania Martinico.

Il laboratorio, organizzato dall’Associazione +Motivi in collaborazione con l’Anteas ed i Servizi Sociali, è patrocinato dal Comune della Spezia ed è indicato per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 7 anni.

Genitore e figlio dipingeranno insieme una sagoma di cartone da poter poi attaccare in cameretta o dove piú si desidera.

Al termine del laboratorio tutti i partecipanti potranno soffermarsi per fare insieme merenda.

Il laboratorio prevede un contributo a coppia (coppia formata da un genitore madre o padre e figlio, ma possono partecipare anche i nonni)

I posti sono limitati, max 10 bambini + 10 genitori.

La conferma di adesione va data entro mercoledì 22 gennaio.

Per info ed iscrizioni 320-7609559

Stefania Martinico é Maestro d’arte in Decorazione Pittorica, diplomata in Arte Applicata, Decoratrice specializzata in Arti visive e discipline dello spettacolo.

Dal 2002 conduce ed organizza laboratori creativi e pittorici per bambini, esperienziali per genitori e figli, ha coordinato per 4 stagioni il corso di pittura arte terapeutico presso il centro psicosociale alla Spezia, ha coordinato per Anteas il progetto “arte e solidarietà tra le generazioni” ha realizzato i premi per lo Spezia Short Movie, Io vivo sostenibile per il comune di Fivizzano e organizzato ed aderito a tantissime e diverse iniziative presenti sul territorio spezzino.

