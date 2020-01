LA SPEZIA – Il 9 e il 16 febbraio torna il ‘Carnevale Spezzino’ ad animare la nostra Città. Nella seconda giornata della kermesse è stato istituito anche il premio ‘Quartieri in Sfilata’. Si invitano dunque i cittadini, le associazioni e i comitati locali ad aderire e a partecipare numerosi con carri, mascherate di gruppo e quant’altro. Per informazioni rivolgersi al Suap Commercio del Comune della Spezia, in particolare a Monica Simoncini (0187 727291).

