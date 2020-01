Maestri Collaboratori, un corso di perfezionamento promosso dall’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino

L’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino dichiara aperte le iscrizioni alle selezioni per l’ammissione al Corso di alto perfezionamento e avviamento professionale per Maestri Collaboratori – Young Artists Program 2020-2021. FINALITÀ DEL CORSO Il corso è finalizzato alla formazione organica e strutturata del maestro collaboratore nelle sue diverse specializzazioni: maestro di sala, di spartito, di palcoscenico, suggeritore e luci. REQUISITI DI AMMISSIONE Possono candidarsi alle selezioni coloro che: – siano nati a partire dal 1° gennaio 1992; – abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età; – siano in possesso di uno dei seguenti Diplomi, di I livello o superiore, emessi da Conservatori di musica o da istituzioni musicali autorizzate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al rilascio di titoli di studio di Alta Formazione Artistica e Musicale: Maestro collaboratore, Accompagnatore e collaboratore al pianoforte, Pianoforte, Clavicembalo, Direzione d’orchestra, Composizione. Ai fini dell’ammissione, analoghi titoli di studio potranno essere accettati a insindacabile discrezione della Direzione dell’Accademia. I titoli di studio conseguiti presso Istituzioni estere verranno presi in considerazione solo se equipollenti a quelli sopra indicati, in base agli accordi internazionali e alle disposizioni vigenti. Le selezioni sono aperte sia a cittadini italiani che stranieri, inclusi i cittadini non appartenenti all’Unione Europea. DURATA

Da aprile 2020 a giugno 2021 (sospensione estiva: luglio-agosto 2020). STRUTTURA

Il piano formativo prevede lezioni d’aula (individuali, in sottogruppo e collettive), masterclass, laboratori scenico-musicali e attività di work experience. Il programma di studi è articolato nei seguenti moduli: Studio dello spartito; Masterclass di perfezionamento tecnico, stilistico e interpretativo; Laboratori scenico-musicali; Tecniche di realizzazione del recitativo e Improvvisazione; Pratica di accompagnamento; Lo spartito di scena e luci; Approfondimenti culturali di settore; Work experience. Il corpo docente è costituito da professionisti affermati e da artisti di chiara fama. I partecipanti potranno inoltre seguire incontri con direttori d’orchestra, registi e cantanti ospiti del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nonché assistere a tutte le fasi produttive degli spettacoli in cartellone. SEDE

Le attività si svolgeranno presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino – Opera di Firenze, Piazzale Vittorio Gui, 1 – 50144 Firenze. ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI La domanda di ammissione alle selezioni deve essere compilata esclusivamente online, cliccando sul pulsante rosso “Iscriviti” presente in fondo a questa pagina. SCADENZA DEL BANDO Lunedì 2 marzo 2020 ore 23:59, ora italiana. DATE DI SELEZIONE: 14-15-16 marzo 2020 presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino,Piazzale Vittorio Gui, 1 – Firenze (Italia). PROVE DI SELEZIONE 1) Prova eliminatoria: a) esecuzione di un brano pianistico a libera scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti; b) esecuzione al pianoforte del Finale Atto Secondo de Le nozze di Figarodi Wolfgang Amadeus Mozart, da Allegro assai, “Voi signor che giusto siete” (ingresso Marcellina, Basilio, Bartolo) a fine atto, con accenni cantati; c) lettura a prima vista di estratti d’opera appartenenti al repertorio lirico italiano. 2) Prova finale d) esecuzione e realizzazione di un recitativo secco tratto da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, con accenni cantanti. Il recitativo, a scelta del candidato, deve prevedere almeno due personaggi; e) esecuzione al pianoforte del I Atto de La bohème di Giacomo Puccini sotto direzione; f) esecuzione al pianoforte di un estratto d’opera in lingua francese e di un estratto d’opera in lingua tedesca a scelta del candidato, con accenni cantati; g) colloquio. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI Euro 80,00 (Ottanta/00), da versarsi esclusivamente tramite carta di credito. La quota di iscrizione versata non potrà essere in alcun modo rimborsata, fatto salvo il caso di annullamento della selezione. QUOTA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA AL CORSO Nessuna. L’iscrizione e la frequenza al corso sono gratuite. BORSE DI STUDIO A tutti i candidati ammessi in sede di selezione è assegnata una borsa di studio di Euro 1.000 (Mille) lordi mensili, per un valore complessivo diEuro 13.000 lordi pro-capite, da erogarsi da aprile a giugno 2020 e da settembre 2020 a giugno 2021 (sospensione didattica: luglio e agosto 2020). ATTIVITÀ ARTISTICA La Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e le istituzioni partner potranno offrire ai partecipanti contratti artistici per la preparazione, esecuzione e allestimento di opere e/o concerti.