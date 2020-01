Gli Evasi in finale a 5 concorsi nazionali

LA SPEZIA- Grande soddisfazione nella Compagnia degli Evasi che inizia il 2020 nel migliore dei modi: il progetto del regista Alessandro Vanello sui testi teatrali di Edoardo Erba sta avendo ottimi riscontri a livello nazionale, lo spettacolo “Vizio di famiglia” sarà in finale il 15 febbraio alla VII° edizione del Concorso “San Giorgio in scena” a Verona, mentre lo spettacolo “Senza di Hitler” , dopo essersi aggiudicato i premi al miglior spettacolo ed al miglior attore al Premio Folle d’Oro di Fossano, sarà finalista al XI° Concorso L’ora di teatro di Montecarlo il 19 gennaio, al III° Concorso Carlo Dapporto di Sestri Levante l’8 febbraio, al II° Concorso Granteatro Festival di Verona il 22 febbraio, al XII° Concorso XS Festival Città di Salerno il 29 marzo.

Il 27 gennaio alle ore 21 per il Giorno delle Memoria lo spettacolo farà tappa al Teatro degli Impavidi di Sarzana; per chi fosse interessato la prevendita dei biglietti è già aperta chiamando il numero 3464026006 in orario di apertura della biglietteria del teatro , martedì mercoledì giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì anche di pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 ; i biglietti si possono acquistare anche presso la biglietteria del Teatro Civico a La Spezia aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.00 e il mercoledì anche dalle 16.00 alle 19.00

