Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo ha partecipato all’omaggio a Ettore Petrolini

un resoconto delle celebrazioni per il 136° anniversario della nascita di Ettore Petrolini, che si sono svolte lo scorso 13 gennaio a Rione Monti.

Canti, rulli di tamburo, risa, odore di salamini, vino e voci sguaiate. Un’atmosfera festosa e genuina ha caratterizzato l’intera sfilata in occasione del centotrentaseiesimo compleanno di Ettore Petrolini, organizzata dagli artisti della Conventicola degli Ultramoderni e dai loro tanti amici. Alla testa del corteo capeggiava il simpatico e baffutissimo Sior Mirkaccio (Mirko Dettori) imbracciando la fisarmonica. Insieme a lui, una nutrita schiera di musicisti (quasi tutti romanissimi) intonava le più belle e più famose canzoni di Petrolini, da Gastone ai Salamini, da Tanto pe canta a Na gita a li castelli. Ed insieme alle vecchie composizioni, il nutrito corteo intonava anche l’inno dell’iniziativa composto per l’occasione dal maestro Dante Fortunati (il bravo Guido Giacomini), un divertente compendio dei più simpatici personaggi petroliniani. All’iniziativa hanno partecipato, oltre ai già nominati Mirko Dettori e Guido Giacomini, moltissimi altri artisti della scena romana. Fra i tanti che si sono esibiti, vi è stato anche il nostro vicepresidente Simone Calomino in rappresentanza della nostra associazione. Questo bellissimo evento al quale il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo ha tenuto particolarmente a partecipare, si è rivelato essere una grande e bella festa in onore di uno dei nostri più bravi e dimenticati artisti. È stato inoltre possibile constatare che tutti gli appassionati di Petrolini conoscevano benissimo la nostra associazione e Radio Il Discobolo, il che ci ha riempiti ancor più di gioia e di orgoglio.

