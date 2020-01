Approfondimenti: L’AGROECOLOGIA. Di Andrea Casarini

In questa epoca di globalizzazione l’agricoltura mondiale ha accelerato sempre più fenomeni quali la concentrazione della produzione alimentare nelle mani di poche multinazionali che, avvalendosi degli accordi di libero scambio delle politiche, dei sussidi legati alla sovrapproduzione di prodotti agricoli e dalla dipendenza delle importazioni hanno creato squilibri che vanno ad incidere a livello commerciale e sociale.

Altro fattore da considerarsi è anche l’oramai ben noto climate change!

In questo contesto le sfide all’agricoltura non mancano di certo in quanto gli eventi climatici sempre più frequenti ed intensi minacciano le monocolture geneticamente omogenee che a oggi coprono gran parte della superficie agricole presenti a livello mondiale.

Detto questo, è chiaro che è necessario un cambio di rotta attraverso sistemi di produzione agricola, non necessariamente non meccanizzata, che siano radicati in un “fondamento ecologico” legato all’agricoltura tradizionale attraverso sistemi oculati di gestione del suolo, acqua e biodiversità. [1]

Parliamo quindi di “agroecologia” termine non nuovo (già presente in pubblicazioni scientifiche dagli anni ’20) con il quale si intende una vasta gamma di approcci che vanno dall’ applicazione di principi ecologici, alla produzione di alimenti, fibre ecc. fino alla gestione equa e compatibile degli agrosistemi. [2]

Entrando nello specifico è chiaro che queste tecniche mirano a rappresentare la coesistenza ecologica dell’agricoltura e della biodiversità del territorio con l’obiettivo di migliorare i sistemi agricoli imitando e valorizzando i processi naturali dell’ecosistema [3] il cui obiettivo primario è l’interazione e la produttività del sistema agricolo nel suo complesso e non quella delle singole colture. [4]

Secondo la definizione messa a punto dalla FAO, “l’agroecologia è un approccio integrato che applica simultaneamente concetti e principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli al fine di ottimizzare le interazioni tra piante, animali, esseri umani e ambiente e tenendo conto degli aspetti sociali che devono essere affrontati per un sistema alimentare sostenibile ed equo“.



I benefici di queste tecniche, comprovati da ricerche e studi sul campo, si possono riassumere come segue:

Aumento della produzione e della produttività: la grande varietà di tecniche viene utilizzata per aumentare i raccolti in modo sostenibile attraverso la diversificazione delle piante, consociazione, applicazione di pacciamatura, letame e/o compost per la fertilità del suolo e gestione naturale di parassiti e malattie.

Riduzione delle spese e diversificazione delle fonti di reddito: aumentando i rendimenti e riducendo l’acquisto di costosi input chimici, le pratiche agroecologiche aumentano il reddito degli agricoltori e prevengono il debito.

Limitare il degrado ambientale e i cambiamenti climatici: dato che negli ultimi anni la variabilità metereologica è aumentata un certo numero di metodi agroecologici è utilizzato per ripristinare gli ecosistemi danneggiati e/o per reintegrare e gestire risorse naturali come acqua, foreste e terreni.

Migliorare la resilienza: queste pratiche migliorano la resilienza degli agricoltori diminuendo la loro dipendenza dalle singole colture e dai fattori di produzione esterni (siccità, inondazioni, ambiente, degrado del suolo ecc.).

Riassumendo i concetti sopracitati è chiaro come il punto cardine dell’agroecologia si possa esplicitare nel porre i produttori di cibo al centro del sistema alimentare rafforzando l’autonomia, rivitalizzando le aree e soprattutto dando un nuovo valore alle identità contadine rafforzando in questi ultimi una maggiore fiducia degli agricoltori nei sistemi alimentari locali.

Rafforzando quindi le risorse locali e fornendo alimenti eco sostenibili ai mercati locali e regionali si ha il potenziale di rilanciare le economie locali eliminando, conseguentemente , l’impatto negativo del “libero” commercio internazionale sui piccoli produttori locali e … conseguentemente … di ridare fiducia al consumatore che privilegerà le eccellenze e produzioni locali col fine di incentivare e migliorare il ciclo di un mercato circolare a chilometro zero.

