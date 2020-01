“La bella addormentata” al “Nuovo” in diretta dal Royal Ballet

LA SPEZIA- Arriva al cinema “Il Nuovo”, in diretta via satellite da Londra, La Bella Addormentata del Royal Ballet in programma giovedì 16 gennaio 2020, alle ore 20.15.

La produzione del Royal Ballet dedicato a La Bella Addormentata, originariamente coreografata da Marius Petipa, propone anche coreografie di Frederick Ashton, Anthony Dowell e Christopher Wheeldon.

Il pubblico cinematografico ha così modo di scoprire le performance di Lauren Cuthbertson nei panni della Principessa Aurora e di Federico Bonelli in quelli del Principe Florimund. La Bella Addormentata propone alcuni dei più celebri passi del balletto, come gli iconici Adagio della Rosa e il Pas de deux.

La musica è firmata da Tchaikovsky.

