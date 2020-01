La Danza, dalle origini alla danza libera. Masterclass a cura di Francesca Camponero

Tra i quattro e i cinque mesi di vita intrauterina, quando siamo ancora nella pancia di nostra madre, le nostre orecchie iniziano già a sentire la sua voce, grazie alla conduzione ossea del suono lungo la colonna vertebrale, che fa da ponte tra la sua laringe e la cassa di risonanza del bacino . Insieme alla voce materna, un altro pervasivo suono di cui facciamo esperienza è il ritmo del suo battito del cuore. Questo suono è la nostra prima ed essenziale esperienza ritmica, oltre che acustica.

Possiamo quindi dire di aver imparato prima a muoverci e poi a pensare, e se andiamo a guardare nello specifico, a camminare, correre e muoverci ritmicamente. Il ritmo è un aspetto fondamentale della vita e della sopravvivenza biologica degli organismi. Danzare è la riproduzione di quei ritmi usando il corpo come strumento. Il ballo quindi è antico come l’Uomo e il muto alfabeto della danza è capace di esprimere il tutto nella più assoluta libertà. Nella danza il presente è più importante del passato, sempre. Perchè lo si vive in modo diretto.

Da qui partirà la conferenza che terrà la giornalista e critico di danza Francesca Camponero sabato 18 gennaio presso la Maison de la Danse di La Spezia. Un viaggio che condurrà gli ascoltatori attraverso il meraviglioso mondo della danza, dalla preistoria alla Corte di Luigi XIV, fino ai palcoscenici dei Teatri Imperiali di San Pietroburgo, dell’Opera di Parigi e della Scala di Milano per poi arrivare al momento della rivolta antiaccademica da parte di Isadora Duncan, la creatrice della danza moderna.

Durante la conferenza verranno proiettati interessanti video d’epoca.

