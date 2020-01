L’essenza stessa. Alessandro Brusa alla libreria Liberi Tutti

LA SPEZIA – Sabato 11 gennaio alle ore 18.30 alle libreria Liberi Tutti presentazione del libro L’essenza stessa di Alessandro Brusa (L’erudita). Dialoga con l’autore Francesco Salvini. Evento a cura di RAOT.

Essere uomini: sono le cose che facciamo che ci rendono tali o è il modo in cui le facciamo? E qual è il percorso che ci porta alla maturità della nostra identità? Due uomini, due amici, due storie che raccontano la vita. Jacopo e Luca, sono figli e sono genitori, sono mariti e sono amanti. Luca nel pieno di una crisi matrimoniale e Jacopo perso in un’omosessualità senza terra, si ritrovano dopo anni per riscoprire cosa voglia dire essere uomini. Un romanzo sulla famiglia, su tutte le famiglie. Essere uomini, essere figli ed essere padri, essere amici ed essere fratelli, essere una famiglia e quale famiglia? Ambientato tra Bologna, Bucarest e Berlino, i protagonisti ripercorrono le tappe della loro amicizia e della propria vita, affrontando uno dopo l’altro i nodi irrisolti che li hanno portati ad essere quello che sono.

>

Advertisements