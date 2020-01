Tulipano, fiore del mese di gennaio

Il Tulipano, fiore del freddo e dai colori brillanti, é l’ideale per dare il benvenuto al nuovo anno. Appartenente alla famiglia delle Liliaceae, é originario della Turchia, di cui é simbolo nazionale, amati com’erano dal sultano Solimano il Magnifico. Può, inoltre, essere trovato in natura dal Nord Africa e Sud Europa attraverso tutto il nord-ovest della Cina, con la più grande varietà in tre catene montuose dell’Asia centrale: il Pamir, il Tian Shan e l’Hindu Kush.

Nell’Impero Ottomano, era sinonimo di ricchezza e di potere: i sultani organizzavano sontuose feste nelle loro corti reali per festeggiare la prima fioritura dei tulipani, esibiti con grande vanto insieme agli uccelli esotici.

Regalando un Tulipano nel XVI secolo, si stava regalando una fortuna. A quel tempo il fiore era incredibilmente popolare e si era sviluppata una grande speculazione commerciale sui bulbi di Tulipano. Fu importato in Europa nel 1554 per merito dell’ambasciatore fiammingo Ogier Ghislain de Busbecq che inviò alcuni bulbi al responsabile dei giardini reali olandesi, il botanico Carolus Clusius. Quest’ultimo, sviluppò, diverse varietà di Tulipani dando origine a una moltitudine di forme e colori. La coltivazione in modo estensivo nei Paesi Bassi iniziò intorno al 1593 e fecero di questo elegante fiore uno status symbol della nazione.

Il tulipano è simbolo di vero amore: nella tradizione persiana il tulipano rosso era donato dall’innamorato alla sua amata. Questa usanza nasce da una leggenda che racconta la storia dell’amore infelice tra due amanti: la regina di Armenia, Shirin, e un campomastro, Farhad. . Questi si uccise dopo la falsa notizia della morte dell’amata e da ogni goccia del suo sangue che cadde a terra nacque un tulipano rosso. Esiste anche un’altra leggenda legata alla nascita del fiore che narra che, alla morte in battaglia dell’Imam Hossein, nipote del Profeta Maometto, il suo sangue venne sparso nel deserto e lì sbocciò un campo di tulipani rossi. Per questo motivo, nell’Iran contemporaneo si racconta che questi fiori crescono dove viene versato il sangue dei martiri.

I tulipani bianchi sono un messaggio per chiedere perdono, i gialli sono un sorriso per illuminare la giornata di conoscenti e amici, quelli variegati esprimono un complimento sulla bellezza degli occhi di chi li riceve, mentre la tonalità rosa esprime amore affettuoso.

Advertisements