Federico Fellini, il centenario della nascita il 20 gennaio. La mostra a Rimini

Il 20 gennaio 1920, nasce a Rimini il regista Federico Fellini uno dei più grandi maestri della storia del cinema. Di sè diceva “Sono un artigiano che non ha niente da dire, ma sa come dirlo”.

Uno dei registi italiani più famosi al mondo, già vincitore di quattro Premi Oscar per il miglior film straniero, per la sua attività da cineasta, nel 1933 gli viene conferito l’Oscar alla carriera, divenendo il regista con il maggior numero di Oscar in assoluto. Ha vinto due volte il Festival di Mosca, la Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1960 e il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1985. Ha raccontato personaggi memorabili attraverso opere indimenticabili, La strada, Le notti di Cabiria, La dolce vita, 8½ e Amarcord, solo per citarne alcuni.

Nel centenario della nascita Rimini dedica al cineasta la mostra Fellini 100 Genio immortale, allestita a Castel Sismondo e visitabile fino al 15 marzo 2020.

L’esposizione rappresenta una sorta di anticipazione del progetto del nuovo Museo Fellini, che aprirà al pubblico a fine 2020. Allestito attraverso un sistema di “messe in scena” come set cinematografici, ruota attorno a tre nuclei di contenuti: il primo racconta la Storia d’Italia a partire dagli anni Venti-Trenta per passare poi al dopoguerra, per finire agli agli anni Ottanta attraverso l’immaginario dei film di Fellini. Il secondo nucleo è dedicato al racconto dei compagni di viaggio del regista, reali, immaginari, collaboratori e no. Infine il terzo nucleo sarà dedicato alla presentazione del progetto permanente del Museo Internazionale Federico Fellini.

Dopo l’allestimento riminese, la mostra comincerà il suo viaggio fermandosi a Roma in aprile fino a giugno 2020, per poi varcare i confini nazionali con esposizioni a Los Angeles, Mosca e Berlino.

Grazie a Fellini 100 Genio immortale, i visitatori potranno conoscere il materiale inedito acquisito e custodito nell’archivio comunale capace di fotografare l’immaginario e il percorso creativo felliniano.

