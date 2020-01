Anche l’Isola Palmaria nel libro di Gian Luca Boetti. La presentazione a Rapallo

RAPALLO – Venerdì 10 gennaio, alle ore 21,00, nel salone di Villa Queirolo in Via Aurelia Ponente 1, a Rapallo (Ge), il fotografo e scrittore Gian Luca Boetti proiettera’ le immagini originali in pellicola di Isole minori d’Italia, I sentieri più belli, scattate durante la campagna fotografica escursionistica per la realizzazione del libro illustrato e guida da campo edito da Feltrinelli a marchio Gribaudo, che l’autore presenterà durante la serata.

L’incontro con l’autore è organizzato dalla Sezione del CAI di Rapallo, dalla sua Commissione Gite Escursionistiche e Alpinistiche, con il patrocinio del Comune di Rapallo.

INGRESSO LIBERO

La proiezione di 180 scatti racconta la bellezza, l’interesse e la fragilità delle piccole isole italiane, i loro suggestivi sentieri, attraverso meravigliosi ambienti naturali e umani unici. Una ricchezza sovente del patrimonio del nostro Paese che sovente è trascurata. Le isole minori sono un tesoro poco noto: conoscerle a piedi in primavera, quando le loro escursioni sono stupende, è fondamentale per amarle e rispettarle.

Durante la serata Gian Luca Boetti, autore di Feltrinelli, già ospite TV di Geo & Geo – specialista di trek, escursionismo e montagna, dialogherà con il pubblico sulle piccole isole d’Italia. L’ospite del CAI di Rapallo introdurrà il tema del nuovo fenomeno culturale dell’escursionismo insulare per scoprire tutte le piccole isole in Liguria, Toscana e Sardegna, in contatto diretto con la natura e l’uomo.

Belle come non le avete viste mai, ecco Palmaria, Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio, Giannutri, Tavolara, La Maddalena, Caprera, S. Stefano, Spargi, Budelli, S. Maria, Razzoli, Asinara, S. Pietro, S. Antioco e il Pan di Zucchero, il faraglione più alto d’Italia!

Un viaggio entusiasmante alla scoperta dei territori isolati del Parco regionale di Portovenere e dell’Arcipelago Spezzino, dei Parchi nazionali dell’Arcipelago Toscano, dell’Arcipelago di La Maddalena, dell’Asinara, delle Zone di Protezione Integrale e dei Siti di Interesse Comunitari dell’Arcipelago del Sulcis.

Nella serata Boetti presenterà il suo libro illustrato e guida da campo, proiettando le foto più belle e parlando dei 57 percorsi descritti, i più emozionanti dei nostri arcipelaghi, riportati su 22 cartine staccabili, con gli itinerari e tutte le informazioni pratiche per organizzare i viaggi in dettaglio, per raggiungere ogni isola e incamminarsi sui sentieri più suggestivi.

Attivo dal 1985 con gli editori italiani ed esteri, Gian Luca ha pubblicato centinaia di servizi su 60 testate come Viaggi di Repubblica, Specchio di La Stampa, Meridiani Montagne, Alp, Rivista della Montagna, Itinerari e luoghi, Trek Magazine, L’Alpe ed è autore di 20 libri, come Mediterraneo: i trek più belli, e I grandi tour delle Alpi occidentali (Feltrinelli, Gribaudo).

Per informazioni sulla serata telefonare in sede Mercoledì ore 17,00 – 18,30 e Venerdì ore 21.00 – 22,30, tel. 0185 183 5868, email cairapallo@libero.it

