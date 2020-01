Alice Parodi con “Luna e Bambina” a Fezzano domenica 5

PORTO VENERE- Incontro d’autore eccezionale, rivolto ai più piccoli, quello di domenica 5 gennaio 2020 da O chi o a cà toa di Fezzano (Via Paita 6, ore 17.30, aperitivo + racconto €10) che prevede la “merenda antica” e il racconto animato dalla voce di Alice Parodi. A seguire, la cena dalle ore 20 che prevede il menu degustazione con 14 portate a €35,00.

Alice Parodi racconterà il suo ultimo libro “Luna e Bambina“, una storia di viaggio e di coraggio, di calle e di farfalle, di amore e di stupore. Bambina, sola e piccolina, ha un’amica e l’unica cosa importante da fare è farglielo sapere!

Tra fiori, frutti, piccoli aiutanti e aquiloni, Bambina intraprende questo piccolo cammino, in nome di una cosa molto importante: l’amore!

Alice Parodi, in arte Il Cervello di Alìce, saltella tra una vita ed un’altra, tutte al tempo stesso.

Nasce a Genova marzolina, dove vive fino ai 19 anni. Si trasferisce alla Spezia passando per Levanto, come il treno; vive un po’ a Parigi, poi torna a La Spezia. Viaggia per l’Europa, poi torna a La Spezia.

Una laurea in ingegneria nella tasca posteriore destra, impegnata turista della musica, amante della gente, passionaria d’altri tempi, disegna e scrive e suona e parla un sacco.

Luna e Bambina è edito da Piccoli Töpffer.

Il Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” si trova a due passi dal mare, nello splendido Golfo dei Poeti, a Fezzano, nel comune di Portovenere. La cucina è contraddistinta dalla fantasia e dall’estetica dei piatti dove è il mare a farla da padrone. Le ricette proposte rivisitano alimenti legati al territorio ed alla tradizione marina e contadina di questa parte di Liguria esaltandone profumi e sapori. Il posto ideale per essere sorpresi e conquistati dalla varietà delle atmosfere, dei profumi e dai gusti della Liguria come non te la aspetti!

Un luogo ideale di ritrovo e di scambio culturale dove si ha il tempo per i rapporti umani e la possibilità di ascoltare una programmazione musicale del tutto originale. Un “Luogo di Resistenza Artistica” dove rispetto per le idee e libertà di espressione artistica sono il dogma.

Nel fine settimana ricco calendario di appuntamenti per gli amanti della musica e canzone d’autore.

Nel corso del pranzo o della cena, sarà possibile gustare le nostre migliori portate caratterizzate da abbinamenti originali e da prodotti di prima scelta ad esaltare i sapori della cucina locale, con particolare riguardo al pesce. Prelibatezze e fantasie anche per la cucina vegetariana.

Tutte queste sorprese culinarie saranno inoltre annaffiate a mescita dal vino della casa, un Vermentino Ligure spinato.

O chi o a cà toa – Via Paita 6, Fezzano di Portovenere (SP)

info e prenotazioni anche via sms: 3284688876

Advertisements