Porto, non c’è dialogo con la città.

LA SPEZIA- Dopo anni di proteste ed esposti per un porto inquinante e non rispettoso delle regole per la salvaguardia della salute dei cittadini è riesplosa la protesta in città e la rabbia contro gli annunci e le promesse non mantenute dell’Autorità Portuale passata ed attuale per riportare al rispetto delle leggi Porto-Città

Questo strumento di dialogo era il “Tavolo Permanente” rappresentativo della città civile ferocemente avversato dall’ex Lorenzo Forcieri e non ripreso in considerazione all’attuale presidente dell’ASPLO nonostante fosse stato deliberato dal Consiglio Regionale del dicembre del 2006.

Insomma poca serietà per ricercare una strada coesa sulla convivenza Porto-città dove in modo spregiudicato gli operatori portuali con la complicità dell’A.P ,invasiva a pochi metri dai quartieri densamente abitati(decine di migliaia di abitanti).

Come al solito questi signori minacciano chiusure scaricando la colpa sui cittadini che tentano di difendere la loro salute senza considerare che ci sono leggi da rispettare e il rispetto della società civile.

Ora basta, i controlli richiamati dal ministero che vuole sapere i controlli sugli inquinanti hanno dato chiare risposte sul superamento dei livelli inquinanti acustici ed atmosferici, altro che nuovi interramenti e sovradimensionamenti per nuove banchine che altro non farebbero che aumentare ulteriormente i livelli di inquinamento e quindi rileggiamo a ciò che recita il P.R.P. ovvero prima si fanno gli interventi di mitigazione al fine di rientrare sotto i livelli di legge e poi si parlerà delle nuove banchine portuali se sempre necessarie.

Rita Casagrande, Quartieri del Levante

Franco Arbasetti, V.A.S. Onlus

